Katia Pedrotti, fisico da urlo nel nuovo video social insieme ad Ascanio- Foto

Katia Pedrotti pubblica un video simpatico insieme al marito Ascanio Pacelli. Una coppia longeva che sembra amarsi come il primo giorno. Date un’occhiata anche voi al nuovo post dell’ex gieffina!

Katia Pedrotti ha pubblicato un video molto divertente sul suo profilo Instagram dove cambia diversi look con il marito Ascanio che, ogni tanto, fa l’intruso.

L’ex gieffina si mostra più raggiante che mai. Solare e bella come una ragazzina, ha deliziato ancora una volta i fan che hanno apprezzato tantissimo il post: “

“Miticiiiiiiii ❤️❤️, Carini😍, Pazzesca ❤️, Che fisico, niente da dire😍😮, Bellissima coppia bellissimi abiti👏, Belli😍, Mi fate morire😂😂😂😂”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto al post.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli inseparabili

“Mio marito, l’amore della mia vita, è l’unico che ha la capacità di: ‘CAMBIARMI’“, questa la didascalia divertente accompagnata al post e rivolta al marito con cui è legata da tantissimi anni.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti sono sicuramente una delle coppie più longeve del Grande Fratello. Si sono conosciuti durante la quarta edizione del reality, nel 2004, e da quel momento non si sono più lasciati. Dalla loro storia sono nati anche Matilda e Tancredi.

Un matrimonio, il loro, che sembra resistere dopo tanti anni. In una passata intervista, Katia ha ammesso che il marito le piace come se fosse il primo giorno. Non hanno comunque mai nascosto di aver avuto anche dei momenti di tensione.

Soprattutto dopo la nascita di Matilda, i due hanno avuto un po’ di tensioni. Ecco le parole di Ascanio: “Mi sono sentito messo da parte. Ma invece di “guardare altrove”, ho preferito affrontare il problema”.

Le loro sono discussioni che avvengono principalmente sui figli. A volte, infatti, hanno un modo di vedere le cose diverso. Nonostante ciò, comunque, fanno pace dopo poco tempo, anche se, a detta di Ascanio, Katia a volte lo ha anche bloccato su Whatsapp.

Insomma, come si suol dire, l’amore non è bello se non è litigarello e il loro amore sembra davvero forte e intramontabile!