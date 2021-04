Stefania Orlando e lo sfogo sui social: “Basta polemiche”

Cosa sta combinando Stefania Orlando, una delle finaliste del Grande Fratello Vip? La donna sui social perde le staffe: “Basta”

Stefania Orlando è una delle donne del Grande Fratello Vip più seguita sui social. Dopo la partecipazione al programma i follower sono aumentati fino ad arrivare a sfiorare i settecento mila. Merito anche della sua amicizia con Tommaso Zorzi, il vincitore del reality che una volta uscito ha iniziato spopolare in televisione e sul web. La showgirl è stata ospite a Maurizio Costanzo Show e durante la puntata ha affrontato un argomento molto importante: il mondo LGBTQ+. Nessuno però si sarebbe aspettato i commenti negativi e fuori luogo sui social che hanno messo in cattiva luce la donna.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni con il suo ex, il VIDEO diventa virale: sbarca su Tik Tok

Stefania Orlando: sui social è guerra

LEGGI ANCHE>>>Serena Rossi e “Canzone Segreta” un uragano contro di loro. I dettagli

Dopo aver partecipato al talk show di canale 5 insieme a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, sui social i follower sono impazziti e gli haters hanno dato vita ad una guerra vera e propria. La reazione di Stefania Orlando ha però spiazzato tutti ed ha lasciato il web senza parole. La donna con un lungo post sul suo profilo Instagram ha rivelato la sua strategia: ignorare ed essere indifferente. Secondo la showgirl non è necessario rispondere ai leoni da tastiera, questi vogliono solo visibilità e non se la meritano. “Se invece noi rispondiamo…Si innescano polemiche inutili e sterili…Poi vengono fuori brutte parole…– ha affermato la Orlando – L’indifferenza è la migliore vendetta…Devono rimanere nell’oblio nell’indifferenza totale con quel loro misero commento sui social…”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Per una volta Stefania ha messo da parte la vipera che è in lei e ha seguito il suo lato razionale. Non ha tempo da perdere, il lavoro chiama e tra poco uscirà il suo nuovo video Babilonia. Su Instagram ha già pubblicato uno scatto, correte a vedere!