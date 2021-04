Chiara Ferragni con il suo ex, il VIDEO diventa virale: sbarca su Tik Tok

L’inatteso video che ritrae l’imprenditrice Chiara Ferragni in compagnia del suo ex fidanzato conquista la viralità su TikTok.

Nonostante la felice relazione amorosa coronata dalle nozze con il rapper Fedez nel settembre del 2018 e dalla successiva nascita dei loro due bambini, in primis Leone e della piccola Vittoria soltanto poco più di un mese fa, la famosa influencer ed imprenditrice cremonese, Chiara Ferragni, è stata la protagonista nelle ultime ore di un inaspettato video. Il contenuto è divenuto immediatamente virale sulla piattaforma social di TikTok e la ritrarrebbe in compagnia del suo ex fidanzato…

Chiara Ferragni ed il video virale con l’ex fidanzato su TikTok

La pagina di “True_Trash_“, ha condiviso tre giorni fa il suddetto video. Il quale, con il passare del tempo, non ha potuto fare a meno di catturare l’attenzione dei fan della celebre imprenditrice trentatreenne, attualmente residente nel capoluogo lombardo assieme al suo amato marito.

Nel post Chiara è al fianco della sua ex fiamma, relazione nei riguardi della quale anche negli ultimi anni si sono diramate alcune non proprio piacevoli indiscrezioni. Si tratta del Creative Director ed ex socio della stessa Ferragni, Riccardo Pozzoli. La coppia si divise in definitiva sentimentalmente e professionalmente proprio agli inizi del 2018. E grazie alla riproposizione delle loro avventure vissute assieme, la nostalgia di quel periodo potrebbe tornare alla ribalta, pur non rappresentato un pericolo per il presente dell’assoluta beniamina del social.

Un ricordo che immortala i viaggi intrapresi dalla coppia, i momenti di quotidianità ed una grande dose di risate spontanee. Insomma, all’epoca il carisma di Chiara la vedeva già prossima al successo, sebbene non ne fosse ancora così consapevole. La vitalità del video pare mira, dunque, a ripercorrere una fase sepolta della sua vita ma che continua a rappresentarla tutt’oggi nel suo dinamismo digitale.