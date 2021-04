Uomini e Donne, una storia d’amore sembrerebbe già arrivata al capolinea: i due si erano scelti appena due mesi fa all’interno dello studio televisivo

Dopo la rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, anche un’altra coppia di Uomini e Donne sembrerebbe arrivata al capolinea. Da giorni, in realtà, la voce era trapelata sui social, dove i due fidanzati o presunti ex non postano ormai più foto insieme. I fan, che si erano già allarmati di fronte alle mancate dimostrazioni d’amore, ora sembrano giunti ad un’unica conclusione: fra gli ex protagonisti di Uomini e Donne è davvero finita. La delusione del pubblico, che per mesi aveva sperato in un lieto fine per la coppia, è immensa. Analizziamo insieme le motivazioni che potrebbero aver portato alla rottura.

Uomini e Donne, è finita fra Roberta e Riccardo? Gli indizi parlano chiaro

Nonostante non sia ancora arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, tutti gli indizi sembrano suggerire il peggio: tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sembrerebbe davvero finita. I due, protagonisti indiscussi delle vicende del trono over, si scelsero in studio lo scorso febbraio, con tanto di petali rossi a coronare il momento. Ad oggi, i segnali su Instagram appaiono insindacabili: che la dama e il cavaliere si siano già detti addio?

Da giorni, infatti, nessuno dei due posta più scatti o video assieme all’altro. All’assenza sui social si aggiunge anche il silenzio stampa da parte di entrambi. La Di Padua, più volte interpellata dai fan, che le chiedono costantemente spiegazioni, preferisce sorvolare: molti ipotizzano che la ferita sia ancora troppo fresca per parlarne apertamente.

Se i rumors dovessero essere confermati, i fan si chiedono quale sarà la prossima mossa dei due ex membri del parterre degli over. Ora che la dama Ida Platano è tornata in studio, pronta a rimettersi in gioco, il Guarnieri tornerà alla carica?