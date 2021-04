Beautiful, anticipazioni puntata 19 aprile: Sally sottovaluta i sintomi della sua malattia, Katie si offre di aiutarla.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la salute di Sally peggiorare drasticamente. La stilista ha continui tremori e giramenti di testa, ma dà la colpa alla precarietà del suo lavoro e all’altalenante rapporto con Wyatt. Nel frattempo lo Spencer, che sembra aver superato brillantemente il loro rapporto, si confida con Liam riguardo il suo riavvicinamento a Flo. Wyatt non nasconde al fratello di essere felice della sua. Uova relazione, ma non può comunque evitare di preoccuparsi per la Sally. A casa Forrester, intanto, Brooke è vittima delle ritorsioni di Quinn. La Fuller ha corretto il suo drink con della vodka e adesso aspetta una reazione che la metta in cattiva luce di fronte a tutti.

Beautiful, anticipazioni 19 aprile: Brooke cade nella trappola

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Eric chiederà a Quinn di non provocare ulteriormente Brooke, così da non turbare l’equilibrio della famiglia. Il Forrester non sa che nel frattempo Brooke sta continuando a bere dal suo bicchiere corretto con della vodka. Alla Spencer, Liam e Wyatt continueranno a parlare dei rispettivi problemi sentimentali. Nonostante Liam sia felice per il fratello, non può comunque evitare di provare rancore per Flo per essere stata complice del rapimento di Beth.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Sally spiegherà a Katie i suoi sintomi e lei la inviterà a non sottovalutarli. Per farle coraggio, la Logan deciderà di restare al suo fianco nell’attesa dei risultati delle analisi.