Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 aprile: un’offerta per Marta e Vittorio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 aprile: Alan Starling ha un’offerta allettante per Marta Guarnieri e suo marito Vittorio.

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore ha portato con sé un colpo di scena: Cosimo ha fatto irruzione al Circolo, accusando Umberto della misteriosa scomparsa di Achille Ravasi. La tensione è salita notevolmente, gettando Adelaide nel panico più totale. Anche per Marta e Vittorio le cose non sono affatto semplici: i due coniugi Conti sono più distanti che mai e non riescono a superare il reciproco tradimento. Per quanto riguarda Irene e Rocco, il bacio che si sono scambiati ha sicuramente contribuito a sbloccare la situazione, ma forse non sarà sufficiente a placare le paranoie della ragazza.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 aprile: Cosimo mette Umberto con le spalle al muro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che dopo il bacio con Rocco, Irene non si darà pace. La Venere non potrà più negare di provare dei sentimenti per il magazziniere, ma si sentirà anche in colpa nei confronti di Maria che è sempre stata innamorata di lui. Marta e Beatrice invece avranno una sorta di chiarimento, al termine del quale Beatrice deciderà di farsi ufficialmente da parte e permettere alla moglie di Vittorio di provare a salvare il loro matrimonio. Proprio in quel frangente per i coniugi conti arriverà una proposta particolarmente interessate da parte di Alan Starling.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Cosimo metterà Umberto con le spalle al muro. Adelaide, sempre più disperata, comincerà a credere che il suo segreto abbi i giorni contati.