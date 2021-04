Diletta Leotta, “domenica” ma la scollatura è apocalittica. Uno spettacolo – FOTO

Diletta Leotta si trovava a San Siro per il match Milan-Genoa. Il video postato nelle Instagram stories ha distratto tutti dalla partita: che scollatura!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La fidanzata di Can Yaman diventa ogni giorno più bella e radiosa. Quest’oggi, la conduttrice di DAZN si è recata a Milano per commentare il match tra Milan e Genoa, disputatosi a partire dalle ore 12.30. La partita, che ha visto trionfare la squadra milanese, poteva vantare di una spettatrice d’eccezione: la splendida giornalista sportiva. Diletta, tramite le Instagram stories, ha regalato ai fan un assaggio del suo outfit, non mancando di inquadrare la scollatura mozzafiato: uno spettacolo a luci rosse per i suoi numerosissimi fan, che la seguono assiduamente e con grande partecipazione.

LEGGI ANCHE —> Veronica Ferraro, la camicetta è aperta e si intravede la scollatura – FOTO

Diletta Leotta, la domenica regala una scollatura mozzafiato – FOTO

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta spiazza alla scrivania, “Prima il dovere poi….”. Fan increduli per tanta bellezza – FOTO

Pronta a documentare il match di serie A fra Milan e Genoa, Diletta Leotta ha offerto ai fan un assaggio del suo outfit pazzesco. “Buongiorno ragazzi, siamo già pronti qui a San Siro. C’è anche un timido sole…“, ha detto la conduttrice nel video recentemente postato tramite le Instagram stories. Sotto il cielo di Milano, la giornalista è uno spettacolo senza paragoni.

La Leotta, per l’occasione, indossava una canotta bianca aderentissima, che lasciava ben poco all’immaginazione e contribuiva a valorizzare il décolleté prosperoso. A completare il look, una giacca sui toni dell’azzurro che si sposava perfettamente con i boccoli biondi e la carnagione chiara. Senza dubbio, Diletta avrà fatto strage di cuori a San Siro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Ad attenderla a casa ci sarà sicuramente il meraviglioso fidanzato Can Yaman, l’attore turco protagonista di “DayDreamer” che ha fatto sognare milioni di telespettatrici. I due, che fanno coppia fissa da circa tre mesi, formano una coppia stellare.