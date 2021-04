Diletta Leotta e Can Yaman, amore al capolinea? Le ultime indiscrezioni. La loro storia sembrava proseguire a gonfie vele, ma qualcosa potrebbe essere andato storto

Can Yaman e Diletta Leotta sono una delle coppie più discusse del momento. Lei, famosa giornalista sportiva italiana, lui attore turco che ha fatto impazzire tutti con le ultime serie tv in cui ha recitato e che sono arrivate qui in Italia negli ultimi anni: Bittersweet e Daydreamer – Le ali del sogno. Arrivato qui in Italia qualche mese fa, ha conosciuto Diletta e da allora è cominciata che ha fatto molto discutere e di cui ancora se ne parla oggi a distanza di qualche mese da quando è stata resa nota.

Can Yaman e Diletta Leotta in crisi: l’indiscrezione inaspettata

Can e Diletta hanno fatto da subito le cose sul serio, così tanto che addirittura qualcuno ha parlato di matrimonio. Qualcosa però sembra essere cambiato all’improvviso: Can è tornato in Turchia, pare dopo alcune discussioni avute con la sua fidanzata. A svelare questo cambio di rotta è Maurizio Sorge, celebre fotografo dei vip: “Lui è gelosissimo della sua amata, mal si concilia con la carriera da giornalista, influencer e personaggio televisivo“. All’origine di questa separazione, dunque, sembra esserci la gelosia dell’attore turco nei confronti della bellissima Diletta. Effettivamente, in questi mesi Can ha dimostrato più volte di essere molto preso da Diletta e dunque, per questo motivo, farà davvero molta fatica a nascondere la gelosia che nutre nei confronti di tutti quegli uomini che le mettono continuamente gli occhi addosso.

Dunque pare proprio che i due siano in crisi, a così poche settimane dall’inizio della loro convivenza: riusciranno a tornare felici come prima?