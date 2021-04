Esonero Pirlo, si decide in queste ore: i dettagli di un cambio inevitabile

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta la panchina del Maestro traballa più che mai. I tifosi invocano a gran voce il nome del sostituto.

La sconfitta della Juventus nella gara giocata oggi contro la Dea potrebbe costare cara ad Andrea Pirlo che vede sempre più lontana la possibilità di riconfermarsi sulla panchina bianconera anche il prossimo anno.

Questa gara potrebbe aver compromesso la corsa per un posto in Champions League infatti la Juventus attualmente è quarta a 62 punti: è stata proprio l’Atalanta a superarla grazie allo scontro diretto di oggi, portandosi a 64 punti, mentre il Napoli pareggiando contro l’Inter, capolista, si è avvicinata a -2 distanze dai bianconeri.

Dunque la prossima gara contro il Parma potrebbe decidere definitivamente il futuro dell’allenatore della Vecchia Signora che alla sua prima esperienza non si è dimostrato all’altezza di una panchina così prestigiosa.

I tifosi hanno già deciso

I tifosi bianconeri invocano su Twitter a gran voce il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Nonostante si faccia sempre più insistente l’interessamento del Bayern Monaco, che dopo l’annuncio di Flick della separazione a fine stagione vorrebbe assicurarsi l’allenatore livornese, la piazza bianconera spera in un ritorno.

Al momento non è arrivata nessuna voce ufficiale né sul possibile prossimo allenatore né su un eventuale esonero di Andrea Pirlo. La società bianconera attende per prendere una decisione che valga sicuramente il prossimo campionato

Intanto l’obiettivo primario per questo finale di stagione resta un posto nella massima competizione europea.

Dopo 12 anni la Juventus non vince il campionato di Serie A e non arrivare neanche in Champions sarebbe una vera sconfitta.