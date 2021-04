Belen e Cecilia Rodriguez fanno esplodere Instagram: due capolavori FOTO. Le sorelle argentine hanno fatto impazzire i loro fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Belen e Cecilia Rodriguez sono senza dubbio le sorelle più amate d’Italia. Sono arrivate nel nostro Paese quando erano molto giovani e hanno fatto subito impazzire tutti: bellissime e decisamente molto simili, hanno conquistato tutti. Belen per prima, poi subito dopo sua sorella minore, in particolar modo quando ha partecipato al Grande Fratello Vip.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Cecilia e Belen Rodriguez fanno impazzire i loro followers sui social: bellissime

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t co n d i vi s o d a C e c i l i a R o d r i g u e z ( @ c h e c h u r o d r i g u e z _ r e a l )

Cecilia partecipò al reality per farsi conoscere meglio: entrò nella casa che era fidanzata con Francesco Monte da quattro lunghi anni ma la loro storia terminò quando lei, nella casa, conobbe Ignazio Moser di cui si innamorò perdutamente. Furono molto criticati per questo, in tanti pensarono che il loro sarebbe stato un errore ma la loro storia da lì è proseguita sempre di più a gonfie vele e hanno dimostrato che n’è valsa la pena rischiare tutto l’uno per l’altro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Belen, invece, al momento è in attesa del suo secondo figlio: il padre è Antonino, un ragazzo che ha conosciuto lo scorso anno e che la sta rendendo felice come mai nessuno era stata capace di fare prima.