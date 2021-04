Eleonora Pedron, la tutina aderente toglie il fiato: forme favolose – FOTO

Eleonora Pedron divina sui social: la showgirl indossa una tutina aderente che mette in mostra tutte le sue forme.

La bellezza di Eleonora Pedron non la si scopre di certo oggi. La nativa di Camposampiero, nel lontano 2002, fu eletta ‘Miss Italia‘. Nella sua straordinaria carriera è stata “meteorina” per Meteo 4, ha preso parte a ‘Controcampo’ ed è stata ospite fissa per diverse stagioni nella trasmissione ‘Quelli che il calcio’. Come se non bastasse, la storica ex fidanzata di Max Biaggi ha partecipato a diversi film e a diverse serie televisive.

Eleonora ha un fisico incredibile e spesso delizia i suoi followers su Instagram condividendo fotografie da brividi. La 38enne, poco fa, ha spiazzato tutti piazzando in rete uno scatto in cui indossa una tutina super aderente.

Eleonora Pedron spettacolare, la tutina mette in risalto il suo fisico

Eleonora è sempre più bella e provocante sui social network: la 38enne ha appena pubblicato una fotografia che ha lasciato i seguaci senza fiato. La showgirl, infatti, indossa una tutina super aderente di colore verde che mette in evidenza il suo fisico spaziale e le sue curve incantevoli.

Il post ha già raccolto più di 2mila cuoricini in meno di un’ora. I suoi post non passano di certo inosservati e conquistano sempre l’attenzione dei fans. “GreenDay”, ha scritto nella didascalia. La classe 1982 ha ottenuto una buona interazione da parte dei suoi followers, che hanno anche inondando lo spazio dei commenti con complimenti e apprezzamenti.

Eleonora, qualche giorno fa, condivise sul web una fotografia fenomenale in cui aveva la magliettina cortissima con ventre totalmente scoperto.