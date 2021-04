Matilde Brandi al sole splende come una Dea: è uno spettacolo FOTO. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Matilde Brandi è stata una delle concorrenti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Ha conquistato tutti tanti anni fa ma con questa occasione ha avuto modo di farsi conoscere da un pubblico di più giovani che non avevano ancora avuto modo di scoprirla. Durante questo percorso si è molto divertita, ma ha anche sofferto e ha tirato fuori tanti aspetti del suo carattere che lei in primis non conosceva di se stessa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Can Yaman e Diletta Leotta in crisi: l’indiscrezione inaspettata

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a M a t i ld e B r a n d i ( @ m a t i l d e b r a n d i r e a l)

Uscita dalla casa, ha trovato tantissime persone ad aspettarla, la sua famiglia che le ha sempre voluto bene e un nuovo pubblico di fans che la seguono da mesi e che in tutto questo tempo non l’hanno mai lasciato. Le foto che pubblica sul suo profilo di Instagram ricevono sempre tantissimi likes e commenti di apprezzamento, di tante donne della sua età che la ammirano e che vorrebbero essere come lei, o ragazze più giovani che la considerano un idolo e sperano di diventare come lei da grandi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

L’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha ricevuto tantissimi likes: nello scatto lei è in macchina, sorridente e carica per questa nuova domenica.