Precipita dal balcone di casa: donna perde la vita

Una donna di 71 anni è morta questa mattina, lunedì 19 aprile, ad Alessandria. La vittima, secondo le prime informazioni, riportate dai quotidiani locali e dalla redazione de La Stampa, sembra stesse effettuando dei lavori di pittura alla ringhiera del balcone della sua abitazione, un appartamento al quarto piano di un condominio in via Don Giovine, nella periferia della città. Per cause ancora da verificare, la 71enne è precipitata nel vuoto finendo al suolo dopo un volo da una considerevole altezza.

Presso l’edificio si sono recati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo la caduta.

Per gli accertamenti del caso, oltre ai soccorsi, sono intervenuti sul posto anche i carabinieri del capoluogo di provincia piemontese. Restano da accertare le cause che hanno fatto precipitare la donna che potrebbe aver perso l’equilibrio dopo essere stata colta da un malore mentre dipingeva la ringhiera del balcone di casa.