Avanti un altro, ospite imbarazza Bonolis, lui reagisce: “Non tornare”

Ad Avanti un altro il clima si fa teso. Nell’ultima puntata Paolo Bonolis si è scontrato con un’ospite d’eccezione. Il siparietto ha fatto gelare lo studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Un siparietto ha lascio il pubblico di Avanti un altro senza parole. Nell’ultima puntata dello show di canale 5, si è percepita aria di tensione tra Paolo Bonolis e un’ospite d’eccezione. Si tratta di Paola Barale. Showgirl e conduttrice è stata invitata al format di Bonolis. Negli studi, nella fase dei Vizi e le Nuove Frontiere, la Barale ha completato la sfida di far travestire Paolo e Laurenti da donna.

I due si sono mostrati al pubblico in gonna. Un po’ imbarazzati, Bonolis ha ironizzato affermato: “Grazie per essere venuta. E non tornare.” La Barale si difende commentando divertita che questa modalità di vestiario è dettato dalla modernità e che a Milano si usa così.

“Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato così”, commenta sbigottito Bonolis.

LEGGI ANCHE > Avanti un altro! Bonolis dà l’ultimatum al concorrente: gelo in studio

Avanti un altro, Bonolis vestito da donna: imbarazzato totale

LEGGI ANCHE > Avanti un altro, Paolo Bonolis e la domanda scomoda: “Ti piace è?”

Durante la puntata di ieri sera di Avanti un altro, il siparietto avvenuto tra Paola Barale e Bonolis la showgirl, dal carattere irriverente, ha lascito il pubblico senza parole. La showgirl è riuscita a far indossare la gonna a Laurentis e a Bonolis. I due hanno sfilato nello studio con tanto di gonna e tacchi vertiginosi.

Se Laurentis si è mostrato disinvolto, Bonolis invece appare imbarazzato. Quest’ultimo si è mostrato spazientito sdrammatizzato sull’accaduto. Al suo commento scherzoso nei confronti di Paola di non tornare più la Barale ha replicato: “Sono stato convocata da te ma dalla massima responsabile della trasmissione. Tua moglie.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial)

Poi viene fatto notare al conduttore che anche al Festiva di Sanremo Mahmood si è mostrato in abiti da donna. Osservazione sulla quale controbatte: “Per questo non c’era il pubblico.”