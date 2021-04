State cercando un circuito semplice ma che porti a risultati? La nostra proposta del giorno è il workout di Maddalena Corvaglia

L’estate è sempre più vicina e la prova costume sta per bussare alle porte. Come affrontarla? Non perdere la costanza e la voglia di allenarsi: a casa, in giardino, per strada. Non importa dove e quando, basta farlo. Che sia un workout o una corsa nel parco, non fate i timidi. Su Instagram non mancano i consigli da parte delle influencer che mostrano quello che fanno per mantenere la linea. Noi oggi vogliamo parlarvi di una tra le più note dell’ambito: Maddalena Corvaglia, l’ex velina di Striscia la notizia mostra un circuito semplice e veloce.

Circuito semplice e dinamico: di cosa si tratta?

Il workout del giorno consiste in una serie di esercizi da ripetere per cinque minuti, dando il massimo della prestazione. Tre step senza pause, solo grinta e determinazione, iniziamo:

Sumo squat: venti secondi per tre ripetizioni; Skater lunge: venti secondi per tre ripetizioni; Jumping lunge: venti secondi per tre ripetizioni.

Tra un esercizio e l’altro fermatevi per un minuto. Prima di iniziare l’allenamento ricordatevi sempre di riscaldarvi almeno per 10 minuti e a fine seduta lo stretching non deve mai mancare. I più temerari potranno concludere il circuito con alcune serie di addominali.

Questo workout può essere la soluzione: semplice e dinamico adatto ad ogni genere di persone. Non perdete l’occasione di dedicare del tempo all’allenamento e all’attività fisica, è un modo per sentirsi bene e in forma. Una sana alimentazione non deve mai mancare, ma per questo vi servirà l’aiuto di un nutrizionista.