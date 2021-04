Avanti un altro, Paolo Bonolis e la domanda scomoda: “Ti piace è?”

E’ iniziata un’altra puntata di Avanti un altro, il primo concorrente è già un personaggio e Paolo Bonolis non se lo fa scappare

Ogni sera Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci regalano sempre grandi emozioni, con le loro battute e l’allegria in ogni confronto con gli ospiti. E’ appena iniziata un’altra puntata di Avanti un altro che dopo il successo dell’edizione serale è tornata in onda nella fascia oraria tradizionale in questo lunedì piovoso. Il primo concorrente di oggi 12 aprile 2020 è un top driver. Il suo nome è Ferdinando ha cinquantuno anni e viene da Roma. Durante la presentazione Paolo Bonolis si incuriosisce sul lavoro del partecipante e scopre delle cose mai sentite prima.

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro ma in una veste inedita: cosa farà e quando

Avanti un altro: la scoperta di Paolo Bonolis

LEGGI ANCHE>>>Avanti un Altro, Paolo Bonolis non resiste: “Mi viene da piangere”

“Come professione sono un top driver” Afferma il concorrente e Paolo Bonolis non capendo chiede: “Top chi?” e Ferdinando spiega: “Uno dei pochi, non tantissimi driver abilitati al trasporto di personaggi che hanno una situazione particolare sul proprio corpo, quindi che ne so Julia Roberts o De Niro”. A questo punto il conduttore si chiede: “E che portano sul corpo?”. “Che ne so assicurazioni di cento milioni di euro o dollari” spiega il giocatore. E Bonolis meravigliato afferma: “Ma dai, io non c’ho niente di assicurato”. Dopo la presentazione il gioco inizia e le battute non mancano. “Quale espressione si usa per indicare una persona si dà liberamente ai piaceri della vita? Mangiare la foglia o correre la cavallina” chiede Laurenti al concorrente che indovina la risposta affermando la seconda scelta. Poi scherzosamente ironizza: “A noi piace la bella vita” e a quel punto Paolo Bonolis non riesce a trattenersi scherzando: “Ti piace la cavallina è? Birbante di un fantino Ferdinando”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Per il momento il campione in gara di questa sera continua ad essere proprio Ferdinando che si conquistato 120.000 euro ed è pronto a battere tutti i suoi avversari.