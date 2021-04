Grave incidente sulla statale: drammatico bilancio

Un uomo di 49 anni è morto nella tarda mattinata di ieri in un tragico incidente avvenuto sulla strada statale a Ramacca, in provincia di Catania.

Gravissimo incidente nella tarda mattinata di ieri lungo la strada statale 288 “Di Aidone” nel territorio di Ramacca, in provincia di Catania. Un’auto condotta da un uomo di 36 anni si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, contro un trattore alla guida del quale vi era un 49enne. Nel violento impatto, quest’ultimo ha perso la vita, ferito, invece, il conducente della vettura che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Catania, incidente sulla statale 288: morto un uomo, ferito un 36enne

Un morto ed un ferito, questo il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 288 “Di Aidone” a Ramacca, comune in provincia di Catania, nella tarda mattinata di ieri, domenica 18 aprile. A perdere la vita un uomo di 49 anni di Castel di Judica. Secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione di Catania Today, la vittima era alla guida di un trattore che, per cause ancora da verificare, si sarebbe scontrato contro un’auto, una Bmw guidata da un 36enne. Un impatto molto violento che non avrebbe lasciato scampo al conducente del mezzo agricolo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica avrebbe dichiarato il decesso sul posto. Il 36enne è stato, invece, trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri ed il personale dell’Anas. I militari dell’Arma hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine e l’Anas, scrive Catania Today, si sono occupati anche del ripristino della sicurezza stradale e la gestione della viabilità.