Dramma in un’azienda familiare: allevatore muore sotto gli occhi del figlio

Nel pomeriggio di ieri a Trinità, in provincia di Cuneo, un allevatore di 70 anni è morto dopo essere stato attaccato da un toro. Ferito anche il figlio.

Tragedia a Trinità, in provincia di Cuneo, dove un uomo nel pomeriggio di ieri ha perso la vita dopo essere stato attaccato da un toro. La vittima, un allevatore di 70 anni, secondo quanto ricostruito, si trovava nell’azienda di famiglia e stava facendo rientrare il bestiame, quando il toro lo avrebbe caricato facendolo finire rovinosamente sul terreno. Ad assistere, il figlio del 70enne che ha soccorso il padre e lanciato l’allarme. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del personale medico del 118 giunto sul posto.

Un allevatore di 70 anni è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 18 aprile, a Trinità, piccolo comune di circa 2mila abitanti in provincia di Cuneo. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Quotidiano Nazionale, l’uomo, insieme al figlio, stava facendo rientrare il bestiame nell’azienda di famiglia dopo un pomeriggio al pascolo. Improvvisamente, per cause ancora da verificare, un toro avrebbe caricato il 7enne colpendolo violentemente al torace e alla schiena e facendolo finire rovinosamente sul terreno. Il figlio che ha assistito attonito alla scena ha provato ad intervenire, ma è stato anch’esso colpito alla gamba dall’animale.

Lanciato l’allarme, presso l’azienda familiare, sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’allevatore non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Soccorso il figlio dell’uomo, rimasto ferito ad una gamba, ma non gravemente.

La notizia del decesso dell’allevatore ha sconvolto la comunità di Trinità strettasi al dolore della famiglia colpita dalla tragedia.