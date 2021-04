I Soliti Ignoti, Giorgio Mastrota “casca sul materasso”: cosa è successo

Ospite del conduttore Amadeus a “I Soliti Ignoti”, il quiz di Rai Uno che va in onda subito dopo il telegiornale, c’è Giorgio Mastrota.

Alla puntata del 19 aprile de “I Soliti Ignoti” c’è un ospite speciale: Giorgio Mastrota. “Ci conosciamo da tantissimi anni – dice Amadeus – e mi auguro che tu possa indovinare il più possibile in modo tale da devolvere una bella cifra alla Fondazione Italiana per l’Autismo”.

L’incredibile partita di Giorgio Mastrota

Inizia molto bene Giorgio Mastrota guadagnando 4000 euro. Il concorrente si chiama Jean ed è di origini cinesi. La sua identità è quella di ristoratore, infatti l’uomo ha un dim sum bar ed è titolare di un ristorante cinese.

Il secondo ignoto è una giovane donna e secondo il conduttore Giorgio Mastrota alleva conigli. E anche in questo caso ha colto nel segno. La partita sembra in discesa per il re delle televendite anche quando compare il terzo ignoto, una ragazza che si presenta al centro della scena con un vestito molto speciale.

“Questo è un oro mondiale di pattinaggio a rotelle”, dice. E ha ragione perché la campionessa fa guadagnare altri 3000 euro al conduttore e poi si esibisce incantando il pubblico di Rai Uno.

Giorgio Mastrota arriva a 89.000 euro con l’ignoto numero quattro. Nel suo passaporto c’è anche l’imprevisto e in questo caso il conduttore sbaglia clamorosamente azzerando il montepremi.

Ci sono però altri tre ignoti con i quali Mastrota può ricostruire il suo gruzzoletto. “Sono in crisi”, dice Giorgio Mastrota. Con l’ignoto numero cinque, Erika, il conduttore chiede i tre indizi.

Nel passaporto di Erika ci sono 100.000 euro con l’imprevisto e in questo caso però Giorgio Mastrota coglie nel segno mettendo da parte una bella somma di denaro.

C on l’ultimo ignoto, un operaio in una fabbrica di materassi, Mastrota sarebbe potuto arrivare a 168.000 euro ma sbaglia e arriva all’ultima fase del gioco (quella del parente misterioso) con 138.000 euro. “Sono cascato sul materasso“, dice il conduttore famoso per le televendite di una nota azienda produttrice di materassi.

Il parente misterioso è una distinta signora di poco più di 50 anni. A questo punto Giorgio Mastrotta è arrivato a 55.200 euro. Purtroppo, però, perde tutto perché non riesce a indovinare la giusta identità del parente misterioso.