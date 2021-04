Vittoria Puccini: “Ho avuto un incidente ed ero piena di sangue”

Vittoria Puccini ha avuto delle problematiche sul set de La fuggitiva: la bellissima attrice è infatti caduta vittima di un brutto incidente

Sul set de “La fuggitiva” non sono mancati gli imprevisti. Vittoria Puccini, che si è cimentata per la prima volta in un ruolo molto impegnativo, sia dal punto di vista fisico sia per quanto concerne la caratterizzazione del personaggio, ha attraversato momenti non semplici durante le riprese. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha confessato le difficoltà legate alla fiction.

Il personaggio di Arianna le ha permesso di sperimentare delle scene mai girate prima d’ora. “Ho imparato ad usare la pistola: non mi era mai capitato in tanti anni di carriera“, ha detto la Puccini, raccontando anche di un brutto episodio avvenuto durante le riprese: “Ero piena di sangue“.

Vittoria Puccini, incidente sul set de La fuggitiva: “Ero piena di sangue”

Come svelato da Vittoria Puccini nel corso di un’intervista, gli incidenti del mestiere non mancano mai sul set, specie se le scene da filmare sono scene d’azione o di grande sforzo fisico. L’attrice, di recente, ha raccontato di un brutto incidente avvenuto durante le riprese della fiction “La fuggitiva“, grande successo di Rai 1, in onda proprio questa sera con la terza puntata.

“In una scena […] dovevo uscire allo scoperto correndo e sparando: l’abbiamo ripetuta più volte finché ho perso l’equilibrio e sono caduta. Mi sono rialzata piena di sangue: mi ero fatta male a una mano e a un ginocchio“: queste le parole di Vittoria. Sicuramente, alcuni aspetti del suo lavoro non sono affatto semplici da gestire: calarsi nei panni di un personaggio vuol dire anche correre i rischi a cui esso stesso è esposto.

La Puccini ha commentato l’episodio con grande disinvoltura: “Capita, pazienza“. In ogni caso, il risultato dei suoi sforzi è davvero notevole: solo lo scorso lunedì, la fiction di Rai 1 conquistava il 20% di share.