Valentina Muntoni ha classe e non si discute. L’ultimo selfie in bianco e nero con indosso un bikini anni 80 a vita alta e l’asciugamano a turbante da vera diva. Lei si che è davvero iconica. Oltre ad essere una stilista e quindi a disegnare e creare i suoi abiti, è anche una creativa nella fotografia e nello stile. Tanto è vero che la sua socia in un’intervista aveva rivelato di trarre ispirazione proprio dalla sua collega e amica. La ritiene un’icona della moda da seguire e non sbaglia.

Valentina Muntoni e lo stile che ammirano tutti

La bella stilista incanta tutti con il suo stile wild e comodo. I suoi abiti diventano in pochissimo dei must-have. La linea sensuale ma comoda allo stesso tempo attrae tutte le donne. Gioca molto con le simmetrie degli abiti e con gli spacchi ampi e gli scolli profondi. La donna a cui si ispira è una donna libera e un pò selvaggia che non vuole apparire ne esagerare nel presentarsi agli altri. Vuole sentirsi a suo agio ma sexy in abiti che evidenziano le sue forme in modo giusto e naturale.

Perché d’altronde si sa, la semplicità è sensualità. Come disse la grandissima stilita di moda, visionaria e prima in assoluto per aver capito la sensualità di una donna che indossa i pantaloni, Coco Chanel: “Prima di uscire guardati allo specchio e levati qualcosa”. La semplicità è eleganza e questo la Muntoni lo ha capito molto bene. Lei che immortala i dettagli e celebra il corpo delle donne con abiti semplici e leggeri che donano a tutte. Per lei anche la fotografia è molto importante, anche quella è arte.

Ama immortalare i tramonti, gli oggetti , il suo corpo a contatto con la natura e anche il mare. Sa come cogliere l’attimo per lo scatto giusto che appare unico, un momento, un oggetto o una persona. Anche questo è un dono. Apprezza l’arte in tutte le sue forme e questo la rende una personalità davvero intrigante e interessante.