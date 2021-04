Valeria Marini, vulcanica a Supervivientes: arriva un nuovo amore?

Valeria Marini, all’Isola dei famosi versione spagnola, continua a catturare l’attenzione. Questa volta una questione di cuore sembra riguardarla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

Dall’intossicazione alimentare, all’attacco delle meduse. Valeria Marini non passa inosservata a Supervivientes. Nel format dell’Isola dei Famosi spagnolo, la showgirl romana è stata al centro dell’attenzione per via di un recente spiacevole aneddoto.

Dopo la prova ricompensa ha invitato i suoi concorrenti a scegliere come alimenti premio le uova. Non potendole cucinare le ha mangiate crude e come lei altre naufraghe. Tutti si sono sentiti male. Una volta ripresa, per rimediare all’accaduto, Valeria si è tuffata in mare alla ricerca di granchi da mangiare. Nelle acque è stata colpita da una medusa.

LEGGI ANCHE > Supervivientes, disastro: Valeria Marini opta per uova crude, naufraghi ko

Valeria Marini: nuovo amore in Hounduras?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟❤️🌟💋🌟💋🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

LEGGI ANCHE > Le Iene, truffa alla mamma di Valeria Marini. Emergono scottanti novità in merito

La vulcanica Valeria Marini, dopo questo spiacevole avvenimento, torna a far parlare di sé. Ma questa volta al centro dell’attenzione una questione sentimentale. La naufraga sembrerebbe aver riacceso l’amore nelle spiagge di Honduras. Le sue attenzioni sono rivolte al concorrente Gianmarco Onestini anche lui nel programma spagnolo. Fratello di Luca, ex GF nel 2019, è molto conosciuto per la sua prestanza fisica.

Alto un metro e novanta, è nato nel 1996. Questo significa che tra lui e la Marini vi sono 29 anni di differenza. I due tuttavia sembrerebbero essersi molto avvicinati. Fin dagli inizi del format i due connazionale si sono subito trovati in sintonia. Ma secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe anche un grande intesa tra Onestini e la naufraga Melyssa Pinto. 28 anni, biondissima, ha preso parte a Temptation Island spagnolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini)

Intanto durante la puntata di Domenica Live di ieri, Barbara D’Urso e alcuni ospiti hanno ripercorso gli ultimi fatti che hanno visto protagonista la Marini.