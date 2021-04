Alessandra Amoroso. La cantante pugliese, sempre grintosa e raggiante, ha pubblicato uno scatto suggestivo su Instagram. Apprezzamenti dai fan ma spuntano consensi anche da colleghi vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Settimana impegnativa quella passata da Alessandra Amoroso. La cantante pugliese non si è mai tirata indietro quando è stato il caso di schierarsi in prima fila per quelle che sono le grandi lotte sociali in cui crede. Due giorni fa l’abbiamo vista, infatti, scendere in piazza a Roma per la “manifestazione dei Bauli”. I lavoratori dello spettacolo chiedono a gran voce di poter tornare a svolgere la loro professione; dopo oltre un anno di chiusura delle attività culturali a causa della pandemia da Coronavirus, sono allo stremo.

A fianco a loro sono sopraggiunti nella capitale, a Piazza del Popolo, molti volti noti del panorama musicale. Oltra alla Amoroso, sono stati visti anche Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Manuel Agnelli, Emma, Diodato.

Mentre i colleghi stanno progettando già i concerti per la fine del 2021, sperando che possano essere realizzati in sicurezza, Alessandra Amoroso guarda oltre. La prima data attualmente prevista è per l’11 giugno 2022 a Reggio Emilia.

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini, corsa agli Oscar. Spunta la foto con un fan inaspettato – FOTO

Alessandra Amoroso: il suo impegno sociale per le cause in cui crede

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

LEGGI ANCHE -> Achille Lauro, le inaspettate dichiarazioni su due importanti artisti

Dai diritti dei lavoratori a quelli civili. Alessandra Amoroso si è schierata apertamente anche a favore dell’approvazione da parte del parlamento del DDL ZAN, un disegno di legge che prevede un inasprimento delle pene per coloro che commettono atti deprorevoli, di violenza e di discriminazione fondati sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità.

La cantante ha dimostrato che, con la sua musica e la sua influenza, possa riuscire ad arrivare ai cuori di molte persone e a risvegliare le coscienze. Il pubblico la ama anche per questo, per la sensibilità dimostrata, per il suo essere sempre in prima linea quando c’è stato bisogno di dare un segnale forte.

L’ultimo post pubblicato su Instagram vede un suo straordinario primo piano. In didascalia scrive: “Cassa alla 8, prezzo alla 2”. Battuta di spirito o desiderio di dare ancora rilievo alla manifestazione delle casse degli operatori dello spettacolo? La bellezza del suo sguardo, l’espressione sicura e la fierezza che trasmette, in poco tempo l’hanno portata a sfiorare i 90mila like solo con una foto. Tra questi fioccano anche quelli di personaggi celebri che non si sono risparmiati nei commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara) scrive: “Ma bella”. L’attrice Sandra Milo commenta: “Troppo forte”. La cantante Giorgia mette delle simpatiche emoji ed Elodie, in maniera scherzosa, tipica di due amiche in gran confdenza, scrive: “Azzzzzzzz stai bona”.