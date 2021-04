Avanti un altro, Paolo Bonolis impietrito: “Sono la signora dei morti”

Avanti un altro incassa sempre il favore del pubblico. In studio allegria e buon umore che piace un sacco agli italiani. Ecco cosa è accaduto questa sera

Allegria e buon umore non mancano mai nel preserale di Canale 5 grazie all’irriverenza di Avanti un altro, il game show sui generis condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La storica coppia che da sempre è sinonimo di successo assicurato in casa Mediaset da due domeniche porta a casa il favore del pubblico anche la domenica sera, con l’appuntamento serale. In studio ospiti vip e un’edizione speciale che va in onda al posto di Live – Non è la D’Urso per il momento sospeso.

Stando però alle prime indiscrezioni che trapelano pare che Avanti un altro ben presto, al pomeriggio, si fermerà. Lo annuncia Il Messaggero parlando di un cambio di palinsesto a Mediaset. Il game show nel pre-serale di canale 5 andrà in onda fino al 23 maggio. A seguire di nuovo Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. Non si sa ancora se con le repliche.

Ed i telespettatori che ne pensano? Una decisione che non piace affatto. Una chiusura anticipata che smorza gli animi e che arriva a soli due mesi dall’inizio della messa in onda per la nuova stagione. Molte le domande che stanno nascendo sui social. Nel frattempo dal teatro Elios 1 in Roma Paolo Bonolis ed i suoi vanno avanti nella loro “missione spensieratezza” che gli italiani amano alla follia. Anche stasera scene esilaranti in studio.

Avanti un altro, Paolo Bonolis non ci crede: la concorrente lo lascia di stucco

Questa sera ad Avanti un altro con l’arrivo della seconda concorrente, la signora Susanna, in studio è sceso immediatamente il gelo. Paolo Bonolis impetrito e incredulo di fronte alla presentazione della signora che arriva dalla provincia di Venezia.

Dopo aver dato i principali riferimenti sulla sua persona aggiunge “nella vita sono la signora dei morti”. I conduttori restano in silenzio e la guardano in modo strano e così lei spiega “per il lavoro che faccio”. Ancora incredulo Bonolis le chiede: “Si occupa di cadaveri?” senza continuare a capire.

La signora si occupa di atti, “lei compila atti di morte?” chiede ancora il presentatore che non si aspettava una presentazione di questo genere ma per curiosità continua ad approfondire la conoscenza. Domanda a Susanna cosa scrive e lei con dilegenza risponde.

“Scrivo tutti i dati del deceduto ed ufficializzo l’atto di morte per poter fare tutte le autorizzazioni necessarie” ed inzia a ridere. Il maestro Laurenti resta in silenzio, il marito di Sonia Bruganelli invece continua ad essere in imbarazzo ma le porge un’ulterriore domanda: cosa l’ha appassionata ad entrare in questo mondo. E Susanna? Vuota il sacco ovviamente.

Lei lavora allo stato civile del comune e non si occupa solo degli stati di morte ma di tutto quello che concerne il suo ambito “però è lì – la interrompe Bonolis – dove raccoglie le maggiori soddisfazioni!” ironizzando. Susanna ride ancora, annuisce e aggiunge che anche i divorzi le danno soddisfazione. Il riferimento ai morti va avanti per tutto il tempo che Susanna è rimasta seduta in postazione ed in conclusione, ad accompagnarla fuori dallo studio, arriva Lo Iettatore, quale figura più giusta per la concorrente se non lui.