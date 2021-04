Beautiful, anticipazioni puntata 21 aprile: Thomas svela le sue carte

Beautiful, anticipazioni 21 aprile: Thomas rivela a Quinn il suo piano per riavvicinarsi ad Hope e le fa una promessa.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo assistito allo scontro tra Quinn e Brooke per lo scettro del potere all’interno della famiglia. La Logan ha accusato la rivale di aver spinto Ridge tra le braccia di Shauna, mentre la Fuller ha ammesso di sentirsi minacciata dal legame di amicizia e complicità che ancora lega Brooke ed Eric.Per quanto riguarda la storyline di Liam ed Hope, la loro storia è ancora sospesa in un limbo: Liam non ha ancora del tutto accantonato i suoi sentimenti per Steffy ed Hope non è disposta a continuare a “dividevo” con lei. Steffy invece si sente in colpa, ma non ha il coraggio di rivelare ai due tutta la verità su quel bacio.

Beautiful, anticipazioni 21 aprile: Brooke attacca Liam

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas rivelerà finalmente a Quinn di non essere innamorato di Zoe, ma di star sfruttando le attenzioni che lei prova nei suoi confronti per far ingelosire Hope. Il giovane Forrester prometterà inoltre a Quinn di aiutarla ad estromettere Brooke dalla famiglia: alla fine dei giochi, Shauna e Ridge finiranno insieme. Egli impedirà inoltre a Steffy di rivelare il loro segreto ad Hope.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Brooke si rivolgerà a Liam, spingendolo a chiedere nuovamente scusa ad Hope e a fare di tutto per riguadagnarsi la sua fiducia. Secondo la Logan, dietro all’inconsueto comportamento di Steffy non può che nascondersi la mano di Thomas, che trama per far tornare la sorella insieme a Liam.