Dayane Mello, scollatura lascia il décolleté quasi scoperto: difficile resistere – Foto

Dayane Mello pubblica un nuovo scatto dove mostra tutte le sue grazie. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip non perde mai occasione per deliziare i fan. Nel frattempo, spunta la notizia del ritorno di fiamma con un noto calciatore.

Dayane Mello ha pubblicato uno scatto social con l’intento, ancora una volta, di deliziare i suoi fan. La modella brasiliana nel nuovo post indossa una t-shirt che lascia intravedere il suo décolleté, punto debole di molti italiani.

Una vera dea, dalle forme sinuose ed esplosive che gli utenti sembrano apprezzare in modo particolare: “Bella🔥❤️, Sei stupenda, Buongiorno …MANCHI 💖, bellissima ❤️”.

Dayane Mello e il presunto ritorno di fiamma con un noto calciatore

Mentre la Mello pubblica scatti sempre più apprezzati dai suoi follower, Giacomo Urtis qualche giorno fa ha lanciato una vera e propria bomba. In collegamento con RTL 102.5, in risposta alla domanda sul presunto ritorno di fiamma tra Mario Balotelli e Dayane Mello, ha dichiarato: “Non so nulla, ma ieri sono stato con Dayane”.

Una risposta che ha fatto capire tanto. Urtis, infatti, ha risposto sorridendo rendendo quasi veritiero questo rumors. Il medico dei vip, dunque, saprebbe qualcosa in più sul presunto flirt ma, al momento, preferisce mantenere riserbo.

Del resto lui è il chirurgo dei vip e conosce sia Dayane che Balotelli. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero ritornati insieme ma, stavolta, lui avrebbe intenzioni serie.

Il settimanale Chi parla di una nuova storia d’amore lontana dalle telecamere. I due già sono stati insieme in passato, per poi prendere due strade diverse.

Il riavvicinamento probabilmente è avvenuto dopo che Super Mario è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per andare a trovare il fratello Enock. In casa, al suo arrivo, c’era anche Dayane Mello, coinquilina di Enock.

Tornando a Dayane e Super Mario, i due sarebbero stati avvistati insieme nelle ultime ore. Forse il calciatore del Monza non ha mai messo un punto sulla conoscenza con Dayane Mello? Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo scoop che sta appassionando tutti.