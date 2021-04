Dayane Mello in bikini: una sirena che fa impazzire tutti – FOTO

Dayane Mello in bikini: una sirena che fa impazzire tutti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto girare la testa ai suoi numerosi followers

Dayane Mello è una delle ultime concorrenti del Grande Fratello Vip più amate di sempre. L’avevamo già vista nei dintorni della casa qualche anno fa, quando a partecipare fu il suo ex Stefano, padre di sua figlia. Proprio per questo motivo lei in finale decise di andare a trovarlo, per portargli la piccola Sofia e fargliela vedere a pochi minuti dalla fine. A distanza di qualche anno, è stata Dayane a ritrovarsi in quella passerella, pronta a riabbracciare la sua bambina dopo mesi di lontananza.

Dayane Mello uno schianto nell’ultimo scatto pubblicato su instagram

Dayane ha fatto un percorso molto importante nella casa più spiata d’Italia: è cresciuta sotto molto aspetti, è stata tanto giudicata per i suoi atteggiamenti, ha raccontato il suo passato e la sua vita e a poche settimane dalla fine ha dovuto fare i conti con un dolorosissimo lutto. Suo fratello Lucas, di soli 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale e lei non ha potuto raggiungerlo per via del covid che prevedeva una quarantena preventiva.

Nonostante questo decise di rimanere nella casa e questo l’ha portata fino alla finale del famoso programma, dove si è classificata quarta secondo il televoto sentenziato dal pubblico italiano.