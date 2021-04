Avete una moneta da 50 lire? Il suo valore potrebbe sorprendervi

Possedere una moneta da 50 lire potrebbe rendervi più felici di quanto pensate grazie al suo valore arrivato alle stelle

La lira è stata compagna fedele degli italiani per tantissimi decenni. Ancora oggi, specialmente nelle generazioni più in là con gli anni, sembra davvero difficile togliersela dalla mente. Anche se l’euro ha di fatto compiuto 20 anni ed è diventata una parte fondamentale della nostra vita con tutti i benefici che ad essa sono legati. Eppure la bellezza di poter girare comodamente in Europa senza avere la necessità di preoccuparsi per il cambio non può di certo sostituire il fascino legato alla moneta storica italiana. Qualsiasi taglio è oggi molto ambito sia dai nostalgici che dai collezionisti i quali sarebbero disposti anche a mettere mano al portafogli ed investire una fortuna pur di portarsi a casa una moneta in particolare. Fra questi una molto ambita è quella di cinquanta lire che, stando alle analisi, sembra essere sempre più ambita e ricercata.

Quanto vale una moneta da 50 lire

Una delle monete che più fanno gola ai collezionisti di numismatica è di certo quella da cinquanta lire. In realtà gli appassionati corrono dietro a qualsiasi tipo di moneta non più in circolazione ma quella in particolare sembra avere davvero qualcosa in più. Per chi non l’avesse più ben presente, e a distanza di venti anni è anche comprensibile, la moneta portava da un lato inciso il dio latino Vulcano, per la cultura greca Efesto, mentre di spalle e nudo è impegnato a battere il martello sull’incudine. Sulla stessa facciata era inciso sia l’anno in cui è stata coniata che il valore della moneta. Sull’altra invece si poteva ammirare una testa che richiama all’arte ellenica con la scritta Repubblica italiana lungo tutto il bordo. La moneta da 50 lire era coniata in acmonital, una particolare lega di acciaio e nichel, e zigrinata sulla circonferenza esterna.

Coniata dal 1954 fino al 2001 ha subito negli anni alcune variazioni come quella di dimensioni più piccola nel 1990 o quella chiamata Italia Turrita a partire dal 1995 con in un lato l’effige di un volto di donna. Su Ebay alcuni venditori hanno chiesto anche tre mila euro per una moneta di 50 lire.