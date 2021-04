Alla conduzione di “LOL – Chi ride è fuori” un’altra persona avrebbe dovuto affiancare Fedez al posto di Mara Maionchi. È stato proprio lui a rivelarlo nell’ultimo episodio di “Muschio Selvaggio”

Uno dei programmi del momento che ha coinvolto e intrattenuto il pubblico nelle scorse settimane, generando ilarità sul web, è stato “LOL – Chi ride è fuori“. Attualmente disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video, il format nasce con l’intento di divertire attraverso un cast formato da volti della televisione, del cinema e del web noti per la loro comicità. Il paradosso nasce nel momento in cui viene vietato proprio a loro di ridere per sei lunghe ore.

All’interno di un teatro tra sketch e battute alcuni dei protagonisti hanno sfiorato la sofferenza fisica nel tentativo di non sfoderare neanche un sorriso. A condurre LOL sono stati Mara Maionchi e Fedez che avevano il compito di monitorare le reazioni e di intervenire in caso di risata, anche la più impercettibile. In realtà però l’artista avrebbe dovuto fare coppia con un suo caro amico, come lui stesso ha rivelato.

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi, Valentina Persia si scaglia contro Fariba: è scontro totale!

Fedez rivela a Muschio Selvaggio chi avrebbe dovuto affiancarlo a LOL – Chi ride è fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Muschio Selvaggio Podcast (@muschioselvaggio)

LEGGI ANCHE -> Laura Pausini, corsa agli Oscar. Spunta una FOTO con un fan inaspettato

Nell’ultimo episodio del podcast di successo “Muschio Selvaggio” condotto da Fedez e Luis Sal -e all’occorrenza anche dal fratello di quest’ultimo, Martin– sono stati ospiti due dei protagonisti di LOL. Si tratta di Pintus e Lillo la cui partecipazione ha lasciato particolarmente il segno, soprattutto sul web. Le loro battute e i travestimenti di Lillo continuano a essere ancora oggi fonte di divertimento e vengono condivisi sotto forma di meme.

Nel corso dell’intervista Fedez ha rivelato qualcosa di inedito riguardo la sua conduzione. Sembra infatti che inizialmente non dovesse esserci Mara Maionchi accanto a lui, ma qualcun altro. Quel qualcuno è proprio il giovane Luis Sal. “Volete sapere una curiosità? Luis doveva essere il mio co-host al posto di Mara, ma ha rifiutato“, afferma trovando conferma nell’amico. Il giovane ha voluto anche rivelare il motivo che l’ha spinto a non accettare. “Avevo appena passato l’estate insieme a Federico, non avevo voglia di passare pure un’altra giornata insieme“, ha dichiarato trovando in Lillo un appoggio a quanto detto. “Beh certo poi sai le riunioni, sicuramente qualcosa di più anche“, ha sottolineato l’attore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sebbene non sia chiaro se ci sia un fondo di verità nella risposta di Luis o stesse cercando di nasconderla con dell’ironia, il pubblico avrebbe voluto vederlo alle prese con LOL. Non a caso il suo nome è uno dei più richiesti per una ipotetica seconda stagione.