La cantante di Amici Enula Baruli da alcuni giorni è nell’occhio del ciclone per la presunta storia con Leo Gassman e Alessandro Cavallo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENULA (@_enula_)

Enula ha due ammiratori, e che partiti tra Leo Gassman e il bel ballerino di Amici Alessandro Cavallo. La cantante sembra avere un rapporto speciale con entrambi ma non è chiaro se abbia una storia con uno dei due o meno. All’interno del programma Amici, Enula ha legato molto con Alessandro Cavallo, infatti quando è andata via i due si sono abbracciati con tenerezza e si sono lanciati alcuni sguardi particolari. Tuttavia dal 2020 Enula si frequentava con Gassman, dov’è quindi la verità?

Enula sta con Leo Gassman o Alessandro Cavallo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Gassmann Official (@leogass.official)

La cantante di Amici Enula nel 2020 ha iniziato a frequentare il figlio di Alessandro Gassman. Entrata però nel programma di Amici ha conosciuto il ballerino Alessandro Cavallo, con il quale nata un’intesa speciale. Tra i due non è mai successo nulla, però si sono scambiati coccole e tenerezze. All’uscita di Enula dal programma Alessandro è apparso visibilmente molto atterrito. La ragazza invece uscita dal programma ha colto l’occasione per rivedersi con Leo Gassman. Lei ha condiviso sui social una foto con in braccio il cagnolino di lui. A Verissimo, durante l’intervista con Silvia Toffanin non si è sbilanciata sulla sua vita sentimentale.

Ma in un’altra intervista ha spiegato il rapporto con Alessandro, spiegando che sono molto amici. Pertanto i due sarebbero solamente amici e il suo cuore invece appartiene a Leo Gassman? Lei non lo confessa e non parla nemmeno di Gassman, forse perché le cose sono poco chiare anche a lei e sta solo vedendo come va questa frequentazione che continua. Intanto il suo percorso ad Amici è terminato e la giovane ha ringraziato fortemente Maria De Filippi per l’opportunità. Ha ringraziato anche Rudy Zerbi per averla accolta nella sua squadra e accompagnata nel percorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ENULA (@_enula_)

Ad Amici è finito tutto ma l’anno prossimo potrebbe seguire le orme del suo compagno Leo Gassman e partecipare a Sanremo young. Ricordiamo anche che Leo Gassman lo vinse. Tra i due c’è più intesa, sono entrambi cantanti e legati alla musica in modo simile.