Il seguito alle osservazioni espresse dal celebre ballerino trentaquattrenne ed insegnante di “Amici – di Maria De FIlippi”, Raimondo Todaro, verso una delle più amate ballerine attualmente in competizione nella trasmissione di Canale 5, Serena Marchese, un’importante rivelazione sulla sua fragilità pare possa messa mettere in discussione addirittura il suo grande talento nell’arte della danza. Il video in cui Serena, prediletta di Alessandra Celentano, si accinge a sfogarsi con alcuni suoi colleghi ha dunque subito attirato l’attenzione dei suoi fan, facendo il giro del web.

Amici 20, Serena Marchese e lo sfogo sulle sue più grande fragilità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑒 • (@serenamarchese_)

L’insegnante pare che abbia voluto mettere in guardia Serena sulle sue più grandi debolezze, tentando in tal modo di spronarla e di mettere a tacere, affondando una volta per tute, le sue paure. Successivamente però, la ballerina ventunenne, inizialmente indecisa si è poi lasciata andare in uno sfogo rispondendo, circondata dagli altri compagni, alle domande di Maria.

“Ho sempre questa paura di non piacere, di non essere accettata“, ha affermato. Serena teme di poter risultare ridicola agli occhi degli spettatori o di chi la circonda, e questa sensazione di presunta inferiorità nella vita di tutti giorni, la frenerebbe anche nel ballo. Si rivelerebbero in tal modo corrette le precedenti supposizioni del maestro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Sebbene, grazie al suo sostegno e a quello dei suoi fan, si spera che Serena possa mettere K.O. tali insicurezze. Scrive così un’ammiratrice della danzatrice, incoraggiandola: “viene sempre messa un po’ in disparte (umanamente parlando), è come se venisse snobbata. Forse perché non crea dinamiche strane ma pensa solo a DANZARE! Cosa che dovrebbero fare tutti! Forza Serena“.