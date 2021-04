Rosita Celentano ha postato una foto in cui appare bellissima e ha scritto anche una didascalia molto interessante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Rosita Celentano, per chi non la conoscesse, è la figlia del cantante Adriano e di Claudia Mori. La nativa di Milano, dopo aver pubblicato un paio di Album che non ebbero successo, decise di intraprendere altre strade diventando una conduttrice affermata ed attrice. La classe 1965, nella sua carriera, ha anche presentato insieme ad altri figli d’arte il Festival di Sanremo del 1989.

La 56enne è molto seguita sui social network: la figlia di Adriano utilizza le varie piattaforme anche per portare avanti le sue battaglie. La Celentano si è spesso battuta per i diritti degli animali, soprattutto quelli destinati al macello. La classe 1965 difende anche la natura e il pianeta in cui viviamo. Rosita, in ogni modo, ha postato poco fa una bellissima fotografia in rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elodie, selfie allo specchio con una tuta da favola. Incredibilmente bella – FOTO

Rosita Celentano, bellissimo scatto in rete: “Io sono così”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nunzia De Girolamo camicetta, tacchi e posa esplosiva: che incanto – FOTO

Rosita, poco fa, ha condiviso una fotografia bellissima sui social network. I suoi capelli lunghissimi sono davvero luminosi mentre i suoi occhi e il suo sguardo fanno incantare tutti. “Sempre la stessa…e sempre diversa!“, ha scritto nella didascalia utilizzando anche un hashtag molto particolare che recita #iosonocosi.

La Celentano somiglia tantissimo alla madre Claudia Mori. “Ma alla fine sempre te stessa”, Sei grande”, “Vera, sincera e diretta”, “Ma quanto sei bella”, “Sempre splendida”, si legge tra i commenti. I seguaci inondano i suoi post utilizzando tantissimi complimenti e varie paroline di apprezzamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Rosita, qualche settimana fa, pubblicò in rete un post alquanto toccante in cui era presente anche una foto davvero bella. Suo padre, infatti, aveva le mani sulle sue spalle e i due si stavano divertendo tantissimo: lo scatto risaliva al set di ‘Notte Rock’, programma storico targato Rai.