Tea Tree Oil, indispensabile nella beauty routine: alcuni usi – VIDEO

Si chiama Tea Tree Oil, il prodotto divenuto sempre più indispensabile nella beauty routine. Ecco alcuni usi.

Si chiama Tea Tree Oil l’ultima frontiera del beauty. L’estratto vegetale, ricavato dalle piante che crescono spontaneamente nella lontana Australia, sono arrivate anche in Europa grazie alle innumerevoli proprietà benefiche note fin dai tempi degli aborigeni e tramandate sino ai giorni nostri. Le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie la rendono appetibile tra le donne che ne tengono ormai un flacone nel beauty.

Poche gocce diluito nello shampoo ne fortifica l’azione purificante, utile per sgrassare la cute. Insieme alla crema idratante ne potenzia l’efficacia. Utile per contrastare le occhiaie…insomma, elencare le proprietà del tea tree oil è davvero difficile.

Nell’ultimo anno, questo estratto vegetale si è reso necessario per contrastare altresì la diffusione del contagio.

Tea Tree Oil, un aiuto per la pelle grassa: alcuni esempi

Con la mascherina sempre sul viso, una delle conseguenze più diffuse è la presenza di acne. La pelle non respira e rimane in un ambiente umido per delle ore creando quindi delle piccole infiammazioni cutanee. Il Tea Tree Oil è un toccasana anche per queste situazioni spiacevoli: poche gocce sul dischetto di cotone, premere la zona interessata e lasciarlo agire per alcuni minuti. Basta poco per sentire l’olio che interverrà sulla zona, risultati visibili subito.

Nel caso invece di pelle particolarmente grassa, l’olio è utile per la pulizia dei pennelli. Procedere è semplicissimo:

Bacinella d’acqua

Aggiungi poche gocce di Tea Tree Oil

Posizionare i pennelli

Lasciare agire per pochi minuti.

Successivamente, continuare la pulizia con sapone e posizionare i pennelli sotto l’acqua corrente.

Poche mosse per una pelle più curata e pulita, utile a contrastare i tanto odiati brufoli.

Il Tutorial: