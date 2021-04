Andrea Delogu: “Non abbiamo paura di trattare argomenti scomodi”- Video

Andrea Delogu sfoggia come sempre la sua verve ironica e dà vita ad un siparietto molto divertente su Radio 2. L’ex conduttrice de La vita in diretta estate qualche settimana fa è tornata single dopo la separazione annunciata con Francesco Montanari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu non perde mai occasione per dare conferma della sua verve ironica e del suo carisma. In un post pubblicato stamattina, infatti, la pupilla di Renzo Arbore ha dato vita ad un siparietto molto divertente durante la diretta radiofonica con Silvia Boschero su Rai Due.

Le due speaker si sono soffermate a parlare di un argomento molto “scomodo”, ovvero su quali fossero i criteri di scelta delle pecore per accoppiarsi con i montoni.

“Wow 😂😂😂😂😂, Vi amo basta ahahah ❤️, Siete bravissime, Sei bella da morire! 😘😘😘😍😍😍 , ❤️fantastiche!”, questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post della bella Delogu.

LEGGI ANCHE –>Andrea Delogu divina si mostra senza veli: è un tripudio di commenti e like – FOTO

La separazione con Francesco Montanari e il flirt con De Martino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)



Un momento d’oro, per lei, che ha dimostrato di avere grandi capacità come presentatrice quando ha condotto Uno mattina estate.

La Delogu è finita anche al centro del gossip per un suo presunto flirt con Stefano De Martino. Uno scoop che ha cominciato a circolare dopo che gli utenti hanno notato commenti divertiti tra i due. Fino ad ora, comunque, è sembrata soltanto un’indiscrezione che non aveva nulla di ufficiale.

Andrea Delogu da qualche mese è tornata single. Qualche settimana fa, infatti, è stata anche annunciata la separazione con l’attore Francesco Montanari, noto per aver interpretato il Libanese in Romanzo Criminale. Ma non solo. È stato anche uno degli attori protagonisti di Squadra Antimafia, la serie che è andata in onda su Canale 5.

Il successo è arrivato soprattutto con il personaggio di Saverio Barone ne Il Cacciatore, un film biografia sul magistrato Alfonso Sabella. Un ruolo che gli ha fatto vincere anche il premio come migliore interprete al Cannes International Serie Festival nel 2008.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Tornando ad Andrea Delogu, per ora, non sembra essere legata a nessuno. Non ci resta che attendere per scoprire se, prima o poi, verrà fuori un nuovo scoop.