Barbara D’Urso e il balletto tra amiche nei camerini di Pomeriggio 5-VIDEO

La D’Urso ha condiviso un video su Instagram in cui appare mentre balla nel camerino insieme ad altre tre donne

Barbara D’Urso condivide un video nel camerino di Pomeriggio 5 dove balla allo specchio e con lei ci sono tra donne note al pubblico. Si tratta di due bionde e una mora. Paola Caruso, Elena Morali e Francesca De Andrè. Appaiono tutte bellissime e sensuali con abiti corti e tacchi alti a spillo.

Come sempre non mancano i commenti negativi:“Tutte insieme non fate 2 neuroni”, “Mamma che oche”, “Il pollaio della D’Urso, generosamente concesso da Mediaset” e ancora “Siete ridicole perché non andate a lavorare? se chiudono la Barbara D’Urso non vi considera più nessuno”.

Non ha tregua Barba D’Urso in questo periodo

La D’Urso è sempre stata un personaggio tanto amato ma anche tanto criticato. Ad oggi però sembra davvero che la situazione sia precipitata drasticamente. Ogni post che condivide sui social viene letteralmente riempito di insulti e frasi offensive, come mai prima d’ora. Da quando si è parlato di una crisi di ascolti la situazione è diventata difficile per la conduttrice che è costantemente sotto accusa e ogni passo che muove genera critiche. Lei continua ad andare avanti per la sua strada come ha sempre fatto, ma certo non le fanno piacere questi commenti così negativi e cattivi.

Il suo lavoro lo sa fare e se è quello messo in discussione perché si attacca la persona e la sua quotidianità. Lei è sempre stata un personaggio particolare, si sente ancora giovane in un certo senso e quindi ama vestirsi in modo ancora provocante e ballare nei camerini. Infondo che male c’è. Si è criticato tanto il fatto che abbia dato voce a tante persone che a dire di molti non meritavano attenzione. E che questo ha fatto scendere di livello il programma.

Ma la D’Urso ha sempre dato voce al popolo e a ciò che fa notizia e piace agli italiani. Com’è stato il caso tanto criticato della signora siciliana Angela da Mondello che l’anno scorso aveva dichiarato che non c’era Covid. La D’Urso ha semplicemente cavalcato l’onda creata dai social sulla signora che è diventata famosa per aver detto una frase sciocca durante una pandemia globale che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo. La D’Urso ha semplicemente riportato la notizia e ha dato la possibilità alla donna di dire la sua in merito alla vicenda che l’ha addirittura costretta a casa per settimane per via del tormentone.

Veniva infatti fermata per strada da tutti. Dunque questo accanimento nei confronti della D’Urso è alquanto strano, inoltre tutti i servizi passano al vaglio dei responsabili Mediaset prima di andare in onda. C’è chi può apprezzarla e chi no, ma perché insultare in maniera così brutale? non è affatto chiaro.