A cosa sta lavorando Elisa De Panicis? Su Instagram spoilera una data in un modo sensuale e fuori dal comune, l’avete vista in intimo?

La modella e influencer Elisa De Panicis non si ferma più e su Instagram il suo seguito è arrivato a sfiorare un milione di follower. Una bella conquista per la ragazza che dopo la partecipazione a Mujeres Y Hombres, la versione spagnola del nostro Uomini e Donne, e Superviventes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi è tornata in Italia per conquistare il pubblico italiano, entrando nella casa più spiata d’Italia. Infatti la ricordiamo anche per l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

Elisa De Panicis: cosa ci fa in intimo? – VIDEO

Su Instagram la De Panicis esplode con un intimo davvero sexy che mette in risalto tutte le sue forme. In un video mostra il suo lato B e il suo lato A e lo fa con una sensualità fuori dal comune. “3 May” scrive sotto al video, lo spoiler di una data per un preciso evento? Non sappiamo cosa stia combinando l’influencer ma sicuramente sarà qualcosa di bello e speciale per lei e per i fan che la seguono. Sicuramente si tratta di uno shooting fotografico o una campagna pubblicitaria e il web curioso non sta più nella pelle.

I fan non possono fare altro che lasciare un commento di gratitudine e complimenti sotto al video. Fuoco e fiamme, cuori e esclamazioni fanno da cornice al video che immediatamente è diventato virale ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Il nero le sta d’incanto.