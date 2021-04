Il vincitore di LOL pubblica uno scatto insieme alla sua compagna che inteneriscono i fan, soprattutto per la dedica che si scambiano i due innamorati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Priello (@ciropriello)

Ciro Priello è uno dei comici di The Jackal famoso soprattutto per aver vinto l’ultima edizione di LoL, il programma in onda su Amazon prime condotto da Fedez e Mara Maionchi.

I sei episodi sono stati una vera e propria rivelazione e hanno tenuto incollato il pubblico con le battute esilaranti dei comici che, rinchiusi in una stanza per sei ore, dovevano tentare di far ridere i compagni di avventura senza cadere loro per primi nel tranello.

Ciro ha partecipato insieme al suo collega Fru il quale però è stato il primo ad essere eliminato. Ciro invece è arrivato in finale con Katia Follesa e in extremis ha vinto il premio finale che ha donato in beneficenza.

LEGGI ANCHE —> Giulia Salemi, l’incidente e poi la frattura: i dettagli del dramma

Ciro e Maura sempre più innamorati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAURAIAN (@mauraian)

LEGGI ANCHE —> “Mi abbagli” e Michela Quattrociocche fa boom su Instagram – FOTO

Maura è una speaker radiofonica di successo, ha anche collaborato in alcuni video comici del suo compagno e su Instagram vanta 52,1 mila followers.

E’ fidanzata con Ciro da 7 anni e insieme a lui ha una figlia, Anna, di 5 anni.

Oggi la bella partenopea ha pubblicato uno scatto dove ha lasciato una dedica per il suo compagno: “Conosco la tua pelle tu conosci il mio odore che poi chi l’ha detto che è peggio un culo di un cuore e che serve una canzone per parlare d’amore”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAURAIAN (@mauraian)

La risposta di Ciro non si è fatta attendere: “Dio quanto ti amo”, con una rosa, simbolo dell’amore che li lega indissolubilmente.