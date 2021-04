Due scatti mozzafiato postati direttamente dallo studio di Canale Cinque, Elettra Lamborghini indossa un abito nero che mette in risalto tutte le sue curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

L’ereditiera Elettra Lamborghini è approdata nello show de “L’Isola dei Famosi” poche settimane dopo il suo inizio a causa della sua positività al Coronavirus ma in poco tempo si è fatta notare per spigliatezza e fascino da vendere. Fortunatamente Elettra Lamborghini ha saputo recuperare il tempo perduto all’interno del reality condotto Ilary Blasi, ora affascina la sua presenza al fianco degli altri opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi con cui in ogni puntata ha dialoghi costruttivi e molto interessanti.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini. Il selfie provocante: ti guarda dall’alto in basso – FOTO

Elettra Lamborghini, “Punk me 👩🏽‍🎤🤟🏽”. Che sensualità in lungo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

LEGGI ANCHE –> Elodie, selfie allo specchio con una tuta da favola. Incredibilmente bella – FOTO

Per la decima puntata de “L’Isola dei Famosi” andata in onda lunedì sera su Canale Cinque, Elettra Lamborghini ha catturato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori grazie ad un lungo abito nero mozzafiato che ne metteva in risalto le forme prorompenti e armoniche.

Non è la prima volta che i telespettatori ne rimangono catturati per i look ricercati, ma quello indossato la scorsa volta era particolarmente donante alla sua figura. Si trattava, come vediamo anche dai due scatti condivisi nella pagina Instagram, si tratta di un abito nero firmato Givenchy dal valore di 1990 euro con apertura sulla schiena e cut-out sulle braccia, il tutto impreziosito da sandali gioiello ai piedi e capelli lisci che le cadevano sulle spalle.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Miura Lamborghini👑 (@elettraelrestoesnada)

La posa delle foto non lascia nulla all’immaginazione, lei si siede nello sgabello dello studio in modo da accentuare la curvatura del lato B, unica ed inimitabile. Qualcuno le commenta: “Ti sei fatta male cadendo dall’olimpo amore? 🥺 DEA 🥰”. 258mila like per lei in poche ore. Meritati.