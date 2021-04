Federica Pellegrini. Il selfie provocante: ti guarda dall’alto in basso – FOTO

Federica Pellegrini. La nuotatrice e campionessa olimpionica è sempre attivissima su Instagram. L’ultimo post pubblicato è un selfie strepitoso. Quali sono le sue ultime novità? Scopriamole

Federica Pellegrini è ben lontana dall’apparire come un algido personaggio, intoccabile e distante dal suo pubblico. Al contrario, la nuotatrice e campionessa olimpica ha sempre tenuto a mantenere aperta una finestra sul suo mondo e a coinvolgere i fan nelle piccole cose che fanno parte della sua quotidianità. Gli strumenti moderni lo permettono più facilmente; basta dare un piccolo sguardo alla bacheca su Instagram dell’atleta per accorgersi della sua totale limpidezza.

Non solo allenamenti, i post condivisi riguardano gli hobby, gli amici, la famiglia, l’escursioni insieme al cagnolino Rocky, la moda e le sue attività extrasportive come i suoi impegni da emergente personaggio televisivo. Tutto sta per cambiare però. La vedremo sempre più immersa nel suo primario impegno di atleta. Scopriamo perché.

L’ultimo post condiviso da Federica Pellegrini su Instagram è un selfie suggestivo in cui appare in primissimo piano: lo sguardo fiero è ben catturato dall’obiettivo del suo smart phone. L’occhio non può che cadere su un ciondolo evidente al suo collo: rappresenta una fenice. E’ un’immagine molto simbolica. La fenice, infatti, è un un uccello mitologico caratterizzato dal fatto di poter rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte.

L’anno appena trascorso dalla Pellegrini è stato metaforicamente segnato da una “morte” sportiva. L’atleta è stata contagiata per un breve periodo dal Coronavirus (per fortuna senza gravi ripercussioni) e la pandemia ha significato uno stop temporaneo degli allenamenti e la posticipazione delle olimpiadi di Tokyo. Proprio come una fenice, Federica Pellegrini è tornata alla carica avendo come unico obiettivo quello di portare a casa la medaglia d’oro alle prossime competizioni che si terranno nel paese del Sol Levante.

Saranno le ultime Olimpiadi per lei; compirà 33 anni in agosto, proprio mentre gareggerà in Giappone. Il tifo è tutto per lei. Non vediamo l’ora di poter ammirare le sue prodezze in piscina. Lei, però, è una campionessa sempre, nella vita di tutti i giorni: tenace, simpatica, bellissima. E’ divenuta anche un personaggio televisivo di primo piano. Prova ne è stata la sua partecipazione recente come giudice di Italia’s got talent.