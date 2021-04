Ginevra Lamborghini delizia il suo pubblico con un filmato davvero spettacolare: la ragazza cambia alcuni outfit e regala scollature da sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Ginevra Lamborghini è una delle influencer italiane più amate, nonché sorella della celebre Elettra. La ragazza è ovviamente legata al cognome della famiglia titolare del marchio di automobili ma potrebbe non avere un ottimo rapporto con i parenti e con le sorelle. Al matrimonio della regina del twerk con ‘Afrojack’, lei non era presente tra gli invitati.

La 28enne ama condividere online fotografie in cui mette in mostra la sua bellezza incredibile e il suo fascino irresistibile. La nativa di Bologna è dotata anche di un fisico niente male. L’ultimo post pubblicato in rete ha lasciato i followers a bocca aperta: la classe 1992 cambia gli outfit e sfodera scollature da sogno.

Ginevra Lamborghini da paura: cambio di outfit e forme in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Ginevra ha condiviso poco fa sui social network un video alquanto meraviglioso. La nota ereditiera sta provando a sponsorizzare i suoi nuovi profumi. “Sono felice di presentarvi la prima fragranza tutta al femminile firmata Tonino Lamborghini!”, ha scritto nella didascalia. Il messaggio è molto lungo e la 28enne ha anche svelato la fragranza.

Il primo vestito è molto bello e semplice; il secondo outfit è da capogiro, con reggiseno e décolleté in bella vista. Il terzo vestitino, invece, fa salire la temperatura: il suo lato A è ben visibile e spiazza tutti. Le movenze della ragazza sono estremamente sexy e deliziose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

La piccola Lamborghini, qualche giorno fa, ha messo in rete una fotografia mostruosa in cui piazzò il suo fondoschiena in primissimo piano.