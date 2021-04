Ad annunciarlo è la Marina Militare locale. La sparizione del mezzo navale risale a mercoledì mattina (21 aprile). Avviate le ricerche.

Un sottomarino militare indonesiano è scomparso questo mercoledì mattina (21 aprile). La sparizione è stata registrata a nord dell’isola di Bali. Ad annunciarlo è stata la stessa Marina Militare locale, proprietaria del KRI Nanggala-402. I rapporti ufficiali del Ministero della difesa, citati dalla CNN, precisano che il mezzo scomparso è un sottomarino di fabbricazione tedesca. Il suo comandante ha perso i contatti durante un’esercitazione nello stretto di Bali; precisamente nella rotta che collega Giava e l’altra provincia indonesiana percorrendo l’Oceano Indiano e il Mare di Bali. Secondo quanto riferiscono le dichiarazioni rilasciate questo mercoledì sera, proprio nel punto in cui è stata persa la comunicazione è stata individuata una macchia di petrolio. A seguire i dettagli.

Indonesia’s military says a navy submarine is missing near the resort island of Bali with 53 people on board. Military chief Hadi Tjahjanto says the KRI Nanggala 402 was participating in a training exercise when it missed a scheduled reporting call. https://t.co/P9AE6JGpnk

