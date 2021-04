Tommaso Zorzi senza filtri durante la diretta: “Qua non si t****a”

Durante la diretta avviata nel tardo pomeriggio, Tommaso Zorzi ha fatto delle confessioni eclatanti all’amico Enock Barwuah: “Qua non si t****a”

Nel tardo pomeriggio, Tommaso Zorzi ha avviato una diretta con alcuni dei suoi compagni d’avventura al Grande Fratello Vip. L’influencer, che in questo periodo sta riscontrando un clamoroso successo mediatico, ha mantenuto degli ottimi rapporti con i suoi ex coinquilini, con cui spesso organizza delle rimpatriate, anche se solo virtualmente.

Oltre all’amicizia che lo lega a Francesco Oppini, l’opinionista dell’Isola dei Famosi sembra essere molto legato anche ad Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah: proprio con loro, solo pochi minuti fa, Zorzi ha avviato una diretta Instagram. Se Elisabetta si è disconnessa rapidamente, per problemi di connessione, la chiacchierata con il fratello di Balotelli è stata decisamente più lunga. Tommaso, con l’occasione, ha fatto delle confessioni clamorose in merito alla propria vita sentimentale.

Tommaso Zorzi, confessione clamorosa durante la diretta: “Qua non si t****a”

Dopo l’uscita di scena della Gregoraci, che non riusciva a partecipare alla diretta per problemi di connessione, Tommaso Zorzi ha chiamato l’amico ed ex coinquilino Enock Barwuah. Con quest’ultimo, la chiacchierata è stata alquanto prolissa. Dopo avergli raccontato dell’esperienza all’Isola dei Famosi e dei progetti futuri, tra cui l’imminente trasferimento in una nuova casa, l’influencer ha fatto delle confessioni scottanti in merito alla propria vita privata.

“Come va con Giorgia? Perché qua non si t****a“, ha esclamato il vincitore del Gf Vip, facendo scoppiare a ridere l’amico. “Ma perché?“, gli ha domandato Enock, a cui Zorzi ha risposto prontamente: “Sai com’è, c’è una pandemia in corso. Per paura…“. I due ex gieffini, spiazzati dalla piega che stava prendendo la conversazione, sono stati sopraffatti dalle risate.

“Se vuoi ti presento un amico…“, ha proposto il fratello di Balotelli a Zorzi, che ha subito declinato l’offerta. Successivamente, alla diretta si sono aggiunti anche Andrea Zelletta e Mario Balotelli: le chiacchiere sono proseguite in un clima di grande allegria.