Il buongiorno di Elisabetta Gregoraci paralizza gli utenti con una posa unica anche nel sorseggiare il latte al mattino: è pura sensualità.

Un risveglio da diva questa mattina per la bellissima showgirl di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, che vestendo un outfit elegantissimo si è cimentata in una posa casalinga quanto fuori dall’ordinario. Lo scatto risulta fin da subito colmo di energie positive, quanto di una moltitudine inspiegabile di lattine di Coca-Cola, un goliardico dettaglio quest’ultimo che farà ben presto sorridere anche i suoi ammiratori. Tale istantanea è stata da breve tempo pubblicato dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram, oltrepassando di grand lunga la soglia dei 18mila apprezzamenti. Nei suoi quarantuno anni Elisabetta resta la modella di un tempo, carismatica ed alla moda, e con la sua sempre più imminente popolarità anche sui social sembra guadagnare ancor più punti… e simpatia.

Elisabetta Gregoraci, fiammante al mattino: è sempre più bella

Nell’abito bianco, ricamato da merletti alla base e da un’altrettanto sublime scollatura a cuore, Elisabetta appare agli occhi dei suoi spasimanti e delle sue ammiratrici come un ottimo anestetizzante per qualunque malumore.

Sorridente e meravigliosa anche nel mentre si appresta a bere dal cartone di latte al mattino, lascia tutti a bocca aperta. Una posa per alcuni utenti un po’ azzardata, forse, ma che la soubrette dalla tipica bellezza mediterranea può esibire con infinita nonchalance.

Come spesso accade in questi ultimi giorni a fare il tipo per la showgirl si apprestano le donne di casa De Blank. Tra i commenti, infatti, la contessa Patrizia e sua figlia, Giada De Blank, non perdono l’occasione per sottolineare il fascino di Elisabetta. “Top🔥“, scriverà la ragazza, per poi lasciare con destrezza il posto al restante dei suoi fan: “Sei bellissima e amo vederti così sorridente! 💛“.