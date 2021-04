Netflix, debutterà nel settore dei videogiochi? Sorprendente scenario

Nell’incontro sul resoconto del 2021 di Netflix sul banco il rapporto della piattaforma con i videogiochi. In arrivo nuovi progetti?

Neftlix potrebbe aprirsi ai videogiochi? Il connubio tra la piattaforma in streaming e il mondo del gaming è da tempo sognato dal pubblico. Dell’ipotesi sulla possibilità che la grande libreria virtuale dedicata a film e libri si muova in questa direzione si è parlato ieri.

Durante lo streaming relativo al resoconto di questi primi mesi del 2021 è stato trattato l’argomento. E’ stato il moderatore Nidhi Gupta ad avanzare la domanda sul tema di questo connubio. La risposta da parte del team, seppur vaga, sembrerebbe aver fatto trapelare nuovi orizzonti in arrivo.

Il team di Netflix ha rivelato come desideri muoversi verso nuove direzioni. “Se parliamo di rendere giocabili alcune storie come abbiamo fatto con Bandersnatch e i programmi per bambini, è stata un’esperienza interessante. Continueremo a muoverci in quella direzione”, le parole della produzione.

Netflix, considerazione del team sul mondo del gaming

Parole da cui emerge la volontà di trasformare alcune serie in modalità interattiva. Ma implementare una sezione dedicata ai videogiochi potrebbe essere una carta vincente per la piattaforma considerando il notevole aumento dei guadagni nel 2020 per il gaming.

“Siamo una realtà che continua a imparare e fin a ora abbiamo imparato cose positive sul gaming. Siamo contenti di come sono andate le cose e speriamo di poter continuare ad imparare partendo da qui”, prosegue il team. Poi il Chief Financial Officer di Netflix ha ricordato la sinergia con il mondo del gaming con l’uscita del gioco ispirato alla serie di Stranger Things.

Nonostante la posizione ambigua il pubblico non perde la speranza che si implementi il gaming in Netflix. Questo permetterebbe ai fan di interagire con le storie dei loro beniamini protagonisti delle loro serie preferite.

Dalle avventure della Regina degli scacchi, ai misfatti di Lupin, alle sfilate di Emily in Paris, alle atmosfere suggestive de La Casa di Carta. Scenario che incuriosirebbe e conquisterebbe gli appassionati di queste produzioni targate Netflix.