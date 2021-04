A Pomeriggio 5 le sorprese non finiscono mai e anche ieri in puntata abbiamo assistito ad un forte battibecco tra un ospite e Barbara. Vediamo cosa è accaduto

Nuovo smacco per Barbara D’Urso che ieri pomeriggio nel corso del suo programma pomeridiano su Canale 5 si è vista attaccare verbalmente da un ospite nel corso della sua rubrica “vicini in guerra” nel corso della quale si cerca di risolvere le controversie tra condomini segnalate dai telespettatori della trasmissione “Pomeriggio 5”. Ma vediamo cosa è successo di così impattante nella puntata di ieri da aver sollevato il web.

Pomeriggio 5: “Che me ne frega chi sei. Sei insistente…”

Prosegue la rubrica di Pomeriggio 5 chiamata “vicini in guerra” per risolvere le controversie condominiali e nella puntata di ieri pomeriggio presenti in studio alcuni condomini di un palazzo romano e la signora Anna. I vicini avrebbero scritto al programma perché la signora vivrebbe chiusa in casa per paura della pandemia, tenendo però il terrazzo in condizioni poco igieniche e lanciando cibo a terra incrementando il degrado collettivo dello stabile.

L’inviata di Pomeriggio 5 tenta di intervistare la signora dal pianerottolo di casa ma lei non ci sta: “Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente. Io sto in casa con la cuffietta perché davanti alla mia porta c’è un porto di mare. Dall’appartamento della mia vicina ci sono persone che vanno e vengono. Me la tengo stretta la mia salute, perché è una”.

Rientrati in studio con il collegamento la conduttrice giustifica la paura della donna per la sua salute ma le rimprovera lo stato di degrado negli ambienti comuni: “(…) Ma anche tenere il terrazzo in quelle condizioni non è igienico”.