Bambina di 6 anni muore a cena, soffocata dalla cotoletta

Bambina di 6 anni muore soffocata durante la cena. Inutile la corsa all’ospedale: per lei non c’è stato nulla da fare. Un’intera comunità attonita

Una bambina i soli 6 anni è morta mentre cenava con la sua famiglia. Si chiamava Giorgia Arcuri ed abitava a Crotone. La piccola si è spenta per una tagica fatalità: un boccone andato di traverso. Sarebbe stato un pezzo di cotoletta che l’avrebbe soffocata. Per lei prima le difficoltà respiratorie, dopo poco la morte.

La piccola è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio della città calabrese dove era giunta nella serata di domenica 18 aprile. Una cena come le altre, Giorgia, secondo quanto riporta Fanpage, stava cenando insieme ai suoi nonni ma mentre mangiava la sua cotoletta un boccone le sarebbe rimasto di traverso causandole la difficoltà a respirare.

I nonni avrebbero cercato di aiutarla ad ingoiare il boccone ma non c’è stato niente da fare. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dove è arrivata già in gravi condizioni. L’intervento dei medici è stato inutile. Giorgia ha trascorso la notte tra lunedì e martedì in rianimazione e ieri si è spenta.

LEGGI ANCHE –> Si getta dal camion in corsa: operaio perde la vita

Bambina di 6 anni muore, l’addio commosso di una comunità

LEGGI ANCHE –>Tragedia in mare: uomo muore mentre pratica windsurf con alcuni amici

Una morte, quella di Giorgia, che ha lasciato sotto choc non solo la città di Crotone ma l’Italia tutta. Il sostituto procuratore, Ines Bellesi si sta occupando del caso, sul quale la procura ha aperto un’inchiesta per capire come siano andati realmente i fatti. Bellesi si sta occupando delle ricerche del caso per capire quali siano state le reali cause della morte della bimba di sei anni. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.

Una comunità intera è rimasta sconvolta e attonita di fronte alla notizia della tragedia di Giorgia. Tantissimi per lei i messaggi di addio, di cordoglio per i genitori della piccola, soprattutto sui social. Anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha dedicato un post alla piccola Giorgia mandando il suo personale cordoglio alla famiglia a nome di tutta la comunità crotonese.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

CROTONE – Terribile tragedia ieri in Calabria. Una bambina di Crotone, Giorgia Arcuri, è infatti deceduta a soli 6 anni…. Pubblicato da Jennifer Pagano su Martedì 20 aprile 2021

Le bacheche di Facebook si sono riempite in pochissimo tempo di messaggi. Uno tra tutti riassume bene i sentimenti di tutta la comunità al momento. Stefania, amica della mamma di Giorgia scrive:“R.i.p piccola Giorgia non doveva andare così , eri così piccina, e di una dolcezza unica, sempre con quel sorrisino in bocca, dai tanta forza alla tua famiglia da lassù, amica mia ti sono vicina, nessuna mamma dovrebbe provare questo gran dolore condoglianze teso”.