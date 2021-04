Tragedia in mare: uomo muore mentre pratica windsurf con alcuni amici

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 65 anni è morto mentre praticava windsurf con alcuni amici sul litorale di Cerveteri, in provincia di Roma.

È morto mentre praticava windsurf con alcuni amici. Questo il tragico destino di un uomo di 65 anni, deceduto nel pomeriggio di ieri sul litorale di Cerveteri, in provincia di Roma. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in mare sulla propria tavola, quando improvvisamente, forse colto da un malore, è finito in acqua. Portato a riva da alcuni presenti, il 65enne è stato rianimato dai soccorsi, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. Sul posto anche gli uomini della Capitaneria di Porto ed i carabinieri.

Cerveteri, tragedia sul litorale: 65enne muore mentre pratica windsurf con alcuni amici

Dramma nelle acque del litorale di Cerveteri, comune in provincia di Roma. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 aprile, un uomo di 65 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduto forse colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, il 65enne si era recato presso la spiaggia libera di Campo di Mare con alcuni amici per praticare windsurf. Mentre si trovava in mare sulla tavola è finito in acqua, forse colto da un improvviso malore. I presenti sono subito intervenuti riportando l’uomo a riva e lanciando l’allarme.

Sul posto è arrivato in pochi minuti il personale medico del 118 che ha provato a rianimare il 65enne. Inutili i tentativi dello staff sanitario che alla fine si è dovuto arrendere costatando il decesso dell’uomo.

Intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Civitavecchia ed i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sulla tragedia. La salma, scrive Roma Today, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori accertamenti per risalire alle cause dell’improvvisa morte.