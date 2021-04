Soffocata da un boccone: muore bambina di soli 6 anni

Nella mattinata di ieri, una bambina di soli 6 anni è morta a Crotone dopo essere rimasta soffocata da un boccone di cibo.

Una bambina di soli 6 anni è morta nella mattinata di ieri all’ospedale di Crotone, dove era stata ricoverata alcune ore prima. La piccola, secondo quanto ricostruito, sarebbe arrivata presso il nosocomio dopo essere stata colpita da una crisi respiratoria, provocata da un boccone andatole di traverso. I medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul caso, la Procura del capoluogo di provincia ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Non ce l’ha fatta la piccola Giorgia Arcuri, la bambina di soli 6 anni ricoverata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. La bimba, secondo quanto riporta la redazione de La Gazzetta del Sud, aveva accusato una crisi respiratoria per soffocamento nella serata di domenica 18 aprile mentre si trovava in casa con i nonni. A provocare la crisi sarebbe stato un pezzo di cotoletta che la bambina non era riuscita ad ingerire bloccando le vie aeree.

Trasportata subito in ospedale, i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione ed hanno provato a salvarle la vita. Inutili, purtroppo, i tentativi dello staff medico: il cuore della piccola Giorgia ha smesso di battere nella mattinata di ieri.

Sulla tragedia, scrive La Gazzetta del Sud, al Procura della Repubblica di Crotone ha aperto un’inchiesta e potrebbe disporre l’esame autoptico sulla salma della bimba ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questa giornata è stata funestata da una triste notizia.

La scomparsa di una bambina, di una nostra piccola… Pubblicato da Città di Crotone su Lunedì 19 aprile 2021

Sconvolta l’intera comunità del capoluogo di provincia calabrese. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della piccola, tra cui quello del sindaco Vincenzo Voce. “Questa giornata – si legge sulla pagina del comune di Crotone- è stata funestata da una triste notizia. La scomparsa di una bambina, di una nostra piccola concittadina, addolora tutta la comunità che si stringe ed esprime tutto il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia“.