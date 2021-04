Alberto Angela, il duro colpo che non ti aspetti: annientato da una persona inaspettata

Ascolti tv del 21 Aprile 2021. Alberto Angela e la sua trasmissione Ulisse vengono battuti di poco dalla rete concorrente. Canale 5 ha ottenuto ottimi risultati con la fiction Buongiorno, Mamma!, con protagonista Raoul Bova. Tutti i dati

Nella serata di ieri, mercoledì 21 aprile 2021, su Rai1 la nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha appassionato 3.388.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la prima puntata di Buongiorno Mamma, con Raoul Bova, ha raccolto davanti al video 3.871.000 spettatori pari al 18% di share. Su Rai2 il film Tutta Colpa dell’Amore, al posto di Game of Games, ha interessato 1.010.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha intrattenuto 955.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 670.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 468.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 il terzo appuntamento con Name That Tune – Indovina la Canzone segna 630.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 422.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time la puntata finale di Matrimonio a Prima Vista 6 registra .000 spettatori con il %.

Fonte: Davidedemaggio.it

