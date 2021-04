Amici 20 (SPOILER DEFINITIVI) puntata di sabato 24 aprile: l’eliminato. Oggi è stata registrata la puntata del programma e sappiamo chi è arrivato al ballottaggio finale

Oggi è stata registrata l’ennesima puntata di questo serale di Amici e i ragazzi si sono sfidati tra di loro. Tra guanti di sfida e comparate, i minuti si sono susseguiti uno dopo l’altro e il destino di tutti loro è stato messo in discussione come in ogni puntata. I giudici hanno sempre le idee più chiare, anche se pare che Stefano De Martino abbia cambiato nettamente idea su Samuele e gli ha detto di essere stufo di vederlo sempre e solo nei passi a due e mai da solo. Un giudizio che ha fatto tremare tutti, in quanto Samuele è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati.

Amici 20, l’eliminato della prossima puntata – ATTENZIONE SPOILER

Aka7even, invece, è finalmente riuscito a portare a casa un punto e questo è una bella soddisfazione per lui che in tutte queste puntate non era mai riuscito a vincere una sola sfida. Poi siamo arrivati al ballottaggio finale dove sono finiti Deddy e Raffaele: per Deddy è stata la terza volta al ballottaggio, e pare che anche questa volta l’abbia scampata. Infatti, secondo le indiscrezioni, pare che sia stato eliminato Raffaele.

La gara diventa sempre più difficile e oramai sono tutti contro tutti: chi vincerà?